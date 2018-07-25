شكوك نيابية فى جدوى سن تشريع لمحاسبة إعلانات مواقع التواصل ضريبيًا

■ برلمانى يطالب ببديل لتنظيم التجارة الإلكترونية.. وآخر: ضرورة التركيز على الكيانات الكبيرة ياسمين فوازتباينت ردود فعل النواب حول عزم الحكومة إعداد مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا، تمهيدا لمناقشته وإقراره داخل المجلس فى الدورة البرلمانية المقبلة، ما بين مؤيد و



■ برلمانى يطالب ببديل لتنظيم التجارة الإلكترونية.. وآخر: ضرورة التركيز على الكيانات الكبيرة



ياسمين فواز

تباينت ردود فعل النواب حول عزم الحكومة إعداد مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع السوشيال ميديا، تمهيدا لمناقشته وإقراره داخل المجلس فى الدورة البرلمانية المقبلة، ما بين مؤيد ومعارض لجدوى القانون نظرا لعدم توافر مقار لمواقع السوشيال ميديا داخل مصر .

وكان وزير المالية، محمد معيط، قد صرح الأحد الماضى، بأنه جار إعداد دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»، و«إنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار قانون جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المحاسبة الضريبية لإعلانات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مطلب ينادى به أغلب الأعضاء، مضيفا أنه رغم تطبيق هذا الأمر فى عدد من دول العالم، إلا أنه فريد من نوعه داخل مصر.

وأوضح عمر، فى تصريحاته لـ«المال»، أن مشروع القانون من المقرر أن يتضمن الشركات والأفراد كنوع من الحوكمة لتحقيق حصيلة ضريبية كبيرة، متوقعا أن يكون نظام الضريبة تدريجيًا.

واستبعد تقدم أى من نواب المجلس بمشروع قانون مماثل، قائلا: «كل ما أثير مجرد تصريحات ولم يتقدم حتى الآن أى نائب بمشروع قانون متكامل فى هذا الشأن».

ويرى عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ«المال»، صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع، مقترحا أن يُسن تشريع خاص ينظم التجارة الإلكترونية بدلا منه، يسمح بتطبيق الضريبة من خلال حصر الحسابات البنكية التى استخدمت بطاقات ائتمان، إلى جانب شركات الشحن الخاصة بتوصيل البضائع للعملاء.

وأشار الجوهرى إلى أهمية عدم التضييق على الشباب والأفراد ممن يروجون لبعض منتجاتهم البسيطة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، لكونها متنفسهم الوحيد لتحقيق دخل مادى لهم، ولتجنب زيادة معدلات البطالة.

وكشف عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن دراسة البرلمان خلال الفترة الماضية محاسبة الشركات السابقة ضريبيًا من المنبع، مضيفًا أن نظام محاسبة إعلانات السوشيال ميديا ضريبيا مطبق فى 150 دولة بالعالم، ويجب تفعيله داخل مصر أيضًا.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد فؤاد، عضولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعاملات tالضريبية تنقسم إلى نوعين، أولهما مباشر وهوما يدفعه المُكلف بها مثل الضريبة على دخول الشركات، وغير المباشر الذى يدفعه التاجر نيابة عن العميل، مثل الضريبة على القيمة المضافة.

وتابع: النوع الثانى هوالأقرب للتطبيق على إعلانات «فيس بوك» و«جوجل»، بحيث يدفع المُعلن قيمة الضريبة، لافتًا إلى أن تطبيقه سيقتصر على الشركات الكبيرة، التى لا يتعدى عددها 50 كيانًا على أقصى تقدير، أما المعلنون الأفراد والشركات الصغيرة فليس لديهم سجلات ضريبية للتحصيل منهم.