شكر يرسل لأعضاء التحالف الاشتراكي بمناسبة دورة شيماء الصباغ

إيمان عوف

بعث عبد الغفار شكر، وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رسالة لأعضاء الحزب بمناسبة انعقاد مؤتمر “دورة شيماء الصباغ” التي ينظمها الحزب في الفترة من 28-29 سبتمبر الحالي.





وقال شكر: “يعز علي أن يمنعني المرض من مشاركتكم واثقًا من أنكم قادرون على تحقيق النجاح لهذا المؤتمر في إنجاز جميع المهام الموكلة إليكم، وأهنئكم بعضوية المؤتمر العام، وبنجاحكم في إنهاء المرحلة الأولي لإعادة بناء الحزب بنجاح، سواء في الوحدات الأساسية أو في لجان المحافظات، واثقًا من أنكم ستواصلون نجاحكم بإنجاز المهام الموكلة للمؤتمر العام بكفاءة، وفي الحقيقة فإن التوصيف الدقيق لهذا المؤتمر أنه مؤتمر إعادة تأسيس الحزب، مؤتمر استعادة الحزب. فكما تعلمون فإن حزبنا في السنوات الأخيرة عاني من انسحاب بعض الأعضاء منه وتوقف الكثيرين عن مواصلة النشاط الحزبي مما أضعف تأثيره في المجتمع، ولهذا كان ضروريًّا أن نبدأ عملية إعادة بناء الحزب التي ساهمتم فيها بكفاءة وتتصدون الآن لمرحلتها الثانية بانعقاد المؤتمر العام الثاني وانتخاب اللجنة المركزية لاستكمال البناء الحزبي تمهيدًا لانتخاب المكتب السياسي بعد ذلك والمواقع الرئيسية، بالإضافة إلى إقرار الخط السياسي للحزب والوثيقة السياسية الرئيسية وسياسة التحالفات واعتماد لائحة النظام الأساسي وبذلك فإنكم توفرون للحزب المقومات الأساسية لبدء مرحلة جديدة من النضال تتوفر له فيها كل مقومات النجاح.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

تعلمون جميعًا أن حزبنا ولد في قلب الثورة، ثورة 25 يناير وارتبط في نضاله بمسيرتها، تقدم مع تقدمها وتراجع مع تراجعها. فبقدر ما شاركت الملايين في هذه الثورة بقدر ما نجح في اكتساب عضوية جديدة وخاصة من الشباب والفتيات ومع اتساع نطاق الثورة نجح حزبنا في تحقيق صيغته التي أردناها ليكون حزبًا واسعًا لليسار المصري متعدد الإتجاهات يتيح لاعضائه حياة ديموقراطية داخلية تكفل للعضو حرية التفكير والنقد للقيادة في حدود التوجهات العامة للحزب. وبقدر تعمق الطابع الجماهيري للثورة نجح الحزب في اكتساب جماهيرية مكنته من أن يشارك في انتخابات مجلس الشعب في اكتوبر 2011 أي بعد 8 أشهر من الدعوة لتأسيسه من خلال تحالف الثورة مستمرة الإنتخابي الذي قاده مع مجموعة من الأحزاب والجماعات الشبابية الثورية وفاز بتسعة مقاعد في مجلس الشعب. وكان موضع إقبال عدد كبير من الشباب الذي يتطلع إلي تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. ومع تراجع حركة الثورة بعد ان سطا عليها الإخوان المسلمون وانسحاب الكثيرين منها وخاصة الشباب، بدأ تراجع الحزب مع تراجع الثورة، فتوقف كما أسلفت كثيرًا من أعضائه عن ممارسة النشاط الحزبي وها أنتم تبدءون مرحلة جديدة من تاريخ الحزب تستعيدون بها حيويته وقدرته على المشاركة في استئناف ثورة يناير مسيرتها مرة أخرى ولكن ذلك لن يتحقق إلا بانخراط حزبنا في عمل جماهيري ننشغل فيه بمشاركة الجماهير في حل قضاياها المعيشية والمشاركة في عمل جبهوي واسع النطاق وبناء تحالف ثوري أساسه القوى الثورية الشبابية من هنا أهمية تقوية علاقاتنا وعملنا المشترك مع التنظيمات الاشتراكية وأحزاب التيار الديمقراطى واليسار الاجتماعى وغيرها من القوى الشبابية الثورية.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

لا أبالغ إذا قلت إنكم مستقبل حزبنا فأغلبية هذا المؤتمر من الشباب الذين نعول عليهم في دعم وحدة حزبنا وزيادة فاعليته الجماهيرية وقدرته على رفع مستوي الوعي لدى أعضائه بالاهتمام بالتثقيف الحزبي وهي كلها مهام منوطة بكم وأنتم أهل لها. نحن في أشد الحاجة إلى ترسيخ روح المبادرة لدى أعضائنا بدءًا منكم لكي يكون الحزب بالفعل ملك أعضائه يوجهونه في الاتجاه الصحيح ويتفاعلون مع قيادته في إطار الخط السياسي العام للحزب.

لقد تأسس حزبنا منذ 7 سنوات تحملت خلالها قيادته أعباء جسام تمكنت من المحافظة على بقاء الحزب في ظل أزمة لم تقتصر على الحزب بل شملت الحركة السياسية كلها وأوقفت مسيرة ثورة 25 يناير. ولم تفرط هذه القيادة في مسؤليتها ولم تنحرف عن مبادئ الحزب وأهدافه الأساسية وحافظت على موقعه من حركة الثورة كقوة تقدمية ديموقراطية وطنية كانت دائمًا في موقع المعارضة لأي سلطة لا تلتزم بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني ومحاربة الفساد. وكانت هذه القيادة واعية بأهمية إعادة بناء الحزب التي بدأت، وجاء هذا المؤتمر ثمرة لمرحلتها الأولى. وقد كان لي شرف العمل مع هذه القيادة الجماعية وحظيت بدعمهم في أحرج اللحظات التي مر بها الحزب ولاشك انهم في نهاية هذه الدورة الحزبية ومع إنتخاب قيادة جديدة فإنهم جديرون بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ولمواقفهم المبدئية ونجاحهم في المحافظة على حزبنا في أشد الحظات حرجًا وصعوبة.