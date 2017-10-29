شكري : 250 مليار دولار حجم التصدير العقاري سنويًا

قال هشام شكري، رئيس مجموعة “رؤية” اليوم الأحد، إن سوق التصدير العقاري تعد من أكبر الأسواق، و سجلت حوالي 250 مليار دولار سنويًا.

وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر ” نحو إستراتيجية طموح لتصدير العقار” الذي تنظمه شركة “المال جى تى إم” ، تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي – أن مصر أمامها فرصة سانحة خلال الفترة الحالية لاختراق سوق التصدير العقاري نتيجة لانحفاض أسعار العقارات بشكل كبير منذ ” تعويم الجنيه” .

ولفت إلي أن هناك مدن يبلغ حجم تصديرها العقاري بـ 40 مليار دولار من بينها نيويورك ولندن .

و أكد أن مصر يمكنها اختراق سوق التصدير العقاري من خلال اجتذاب دول الخليج، بسبب ميلهم للاستثمار العقاري داخل مصر.

وأوضح أن هناك 3 أسواق تستورد العقاري من بلاد غير بلادها وهي الإنجليز والروس ودول الخليج .

و أشار إلي أن مصر لديها قدرة على منافسة عدد من الدول مثل اليونان وقبرص وتركيا، لمقدرتها على استقبال السياح على مدار العام .



