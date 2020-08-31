سيـــاســة

شكري يوجه قيادات «الخارجية» باستمرار الدفاع عن المصالح المصرية في الخارج

وجه وزير الخارجية بتكثيف العمل عبر مختلف دوائر التحرك الدبلوماسي الخارجي
سمر السيد 1:08 ص, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 1:08 ص, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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اجتمع وزير الخارجية، سامح شكري الاثنين، مع نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ومساعدي وزير الخارجية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يُجريها وزير الخارجية للوقوف على أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة والبعثات المصرية في الخارج، والتشاور حول مختلف قضايا السياسة الخارجية المصرية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة على الجهود المبذولة للدفاع عن المصالح المصرية والسعي نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية.

بما يعكس تكليفات القيادة السياسية وينقل حقيقة ما يتحقق من مُنجزات ضخمة وتطورات إيجابية على الصعيد الوطني.

كما طالب الوزير شُكري قيادات الوزارة بالاستمرار في مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من المُكتسبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية وجه بقيام سفارتنا وبعثاتنا القنصلية في الخارج ببذل كافة الجهود من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية المواطنين وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم.

ووجه الوزير بتكثيف العمل عبر مختلف دوائر التحرك الدبلوماسي الخارجي سواء على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف، وعبر الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز مصالحنا الوطنية المختلفة والعمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وبما يُسهم في دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في خطط الوزارة الحالية لتحسين وتطوير الأداء ورفع الكفاءة في مختلف مناحي العمل الدبلوماسي والقنصلي، وضرورة اضطلاع جميع أعضاء الوزارة بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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