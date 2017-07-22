شكري يناقش مع وزير خارجية الأردن الأوضاع فى القدس

سمر السيدقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى تلقّى اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من أيمن الصفدى، وزير خارجية الأردن، تناول الأوضاع الأمنية المتردية فى القدس ومحيط المسجد الأقصى، والاعتداءات الخطيرة على الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائ

سمر السيد

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى تلقّى اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من أيمن الصفدى، وزير خارجية الأردن، تناول الأوضاع الأمنية المتردية فى القدس ومحيط المسجد الأقصى، والاعتداءات الخطيرة على الفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وقد تبادل الجانبان تقييم الموقف من جوانبه المختلفة، وأكدا الأهمية البالغة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينين وإزالة القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية فى المسجد الأقصى.

وأضاف أبو زيد، في بيان، أن وزيري خارجية مصر والأردن تناولا خلال الاتصال الخطوات والإجراءات التى يمكن اتخاذها فى الإطار العربى لمواجهة الأزمة الحالية.