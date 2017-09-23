شكري يلتقي وفد قيادات اللجنة الأمريكية اليهودية

المتحدث باسم الخارجية: أعضاء اللجنة ثمنوا المساعي المصرية من أجل دفع عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليسمر السيدالتقى وزير الخارجية "سامح شكري" يوم السبت ٢٣ سبتمبر الجاري بمقر بعثة مصر لدي الأمم المتحدة مع وفد من قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك في ختام مشار

المتحدث باسم الخارجية: أعضاء اللجنة ثمنوا المساعي المصرية من أجل دفع عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

سمر السيد

التقى وزير الخارجية “سامح شكري” يوم السبت ٢٣ سبتمبر الجاري بمقر بعثة مصر لدي الأمم المتحدة مع وفد من قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية، وذلك في ختام مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، فى بيان صحفى ، أن اللقاء تناول العلاقات المصرية – الأمريكية وأهمية تعزيزها، بالإضافة إلى الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومعالجة الوضع في قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير “شكري” أكد لأعضاء اللجنة علي أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر في مجالاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل ما تواجهه مصر والمنطقة من مخاطر وتهديدات متزايدة تؤثر على مصالح جميع الأطراف.

وأوضح أبو زيد، أن اللقاء مع قيادات وأعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية تضمن حوارا مفتوحا أجاب خلاله الوزير شكري علي العديد من الأسئلة، استعرض خلالها وزير الخارجية الرؤية المصرية لسبل معالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ولفت شكري إلى الجهود التي تبذلها مصر حاليًا في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضاً مبادرة الرئيس لتجديد الخطاب الديني كخطوة رئيسية في سبيل مواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف أن أعضاء اللجنة أعربوا عن تقديرهم لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، كما ثمن أعضاء اللجنة المساعي المصرية من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

