شكري يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية على هامش مؤتمر ميونخ

المال- خاصصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار مشاركة وزير الخارجية الحالي في مؤتمر ميونيخ للأمن، عقد السيد سامح شكري لقاءً مهمًّا مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الجمعة 16 فبراير 2018، حيث عبرا خلال اللقاء عن رضاهما عن المستوى الذي وصلت إليه العل

المال- خاص





صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار مشاركة وزير الخارجية الحالي في مؤتمر ميونيخ للأمن، عقد السيد سامح شكري لقاءً مهمًّا مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الجمعة 16 فبراير 2018، حيث عبرا خلال اللقاء عن رضاهما عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين والآفاق المتنامية للتعاون فى مختلف المجالات على ضوء نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة لباريس فى أكتوبر 2017.

وذكر أبو زيد أن وزيرة الدفاع الفرنسية أبدت اهتماما خاصًّا خلال اللقاء بالتعرف على تفاصيل العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث استعرض وزير الخارجية الهدف من العملية ونطاقها، مؤكدًا أن مصر عازمة كل العزم على اقتلاع جذور الإرهاب من أراضيها على ضوء ما تكبدته من تضحيات خلال السنوات الماضية، وأن استقرار مصر وقدرتها على القضاء على الإرهاب على أراضيها من شأنه أن يعزز من استقرار المنطقة وشركائنا الأوروبيين على السواء.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن محادثات شكري وبارلي تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا، حيث قدم الوزير شكري عرضًا لتقييم مصر ورؤيتها لمسار العملية السياسية في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر للمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كما تناولت المباحثات جهود كل من مصر وفرنسا في محال مكافحة الارهاب، حيث أبدى وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم بين مصر وتجمع G5 Sahel، لاسيما اتصالاً بقوة مكافحة الإرهاب الوليدة التابعة له، والتنويه في هذا الشأن إلى حرص مصر على المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين المقرر عقده في 23 فبراير، فضلا عن اهتمام مصر بعضوية الآلية التنسيقية التي تم إنشاؤها في بروكسل مؤخرًا لإدارة التمويل والمساعدات المقدمة إلى القوة من الشركاء الدوليين.

وأردف أبو زيد بأن الوزير شكري عبر عن ترحيب مصر بالزيارة المقترحة للرئيس “ماكرون” إلى مصر، حيث تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد لتلك الزيارة، فى إطار التبادل الدورى للزيارات الرئاسية بين القاهرة وباريس سنويًّا، وتطلع مصر لأن تمثل تلك الزيارة نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات الثنائية المتميزة في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك استكمالا للزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية عقب الزيارة الناجحة التي قام بها السيد الرئيس إلى باريس في أكتوبر الماضي.