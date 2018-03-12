شكري يلتقي قيادات لجنة تسيير الحوار الوطني في جوبا

سمر السيدالتقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين عددا من قيادات لجنة تسيير الحوار الوطني في جنوب السودان، خلال زيارته الحالية إلى جوبا، و تناول اللقاء سبل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان من خلال إنجاح مبادرة الحوار الوطني في البلاد. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي

سمر السيد

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين عددا من قيادات لجنة تسيير الحوار الوطني في جنوب السودان، خلال زيارته الحالية إلى جوبا، و تناول اللقاء سبل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان من خلال إنجاح مبادرة الحوار الوطني في البلاد.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، إن وزير الخارجية أكد على دعم مصر للجنة تسيير الحوار الوطني خاصة في مجال بناء القدرات والدعم الفني واللوجيستي، ونظمت مصر برنامجا تدريبيا لعدد من قيادات اللجنة خلال الفترة 25 – 28 فبراير 2018.

كما أعلن وزير الخارجية خلال اللقاء عن مساهمة مصر في تيسير عملية الحوار الوطني بجنوب السودان من خلال إيفاد أحد الخبراء المصريين خلال الأيام القليلة المقبلة للمعاونة في أعمال اللجنة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول آخر مستجدات مبادرة الحوار الوطني، والتقدم المحرز في هذا الصدد، حيث دعا وزير الخارجية سامح شكري قيادات اللجنة إلى مواصلة جهودها من أجل إنجاح المبادرة، كما تناول اللقاء سبل مساعدة مصر للجنة في القيام بمهامها على أكمل وجه.

ومن جانبه، أعرب ” أنجيلو بيدا” رئيس لجنة تسيير الحوار الوطنى، وباقى قيادات اللجنة، عن شكرهم العميق لدعم مصر لأعمال اللجنة ولشعورهم الدائم بأن مصر تقف إلى جوار شعب جنوب السودان فى كل الظروف وفى مواجهة كافة التحديات التى واجهها على مر العصور.

وأعرب بعض قيادات اللجنة عن شعورهم بالفخر لكونهم كانوا شهودا على دعم مصر المتصل لشعب جنوب السودان منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات والى اليوم، حتى أنه من الصعب ان تجد طبيبا او مهندسا من جنوب السودان، إلا وقد تلقى تعليمه فى الجامعات والمدارس المصرية.

وفي نهاية اللقاء، قام وزير الخارجية بتسليم شحنة من المساعدات اللوجيستية للجنة مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتسهيل عملها، وتتمثل في حواسب آلية وطابعات وماكينات تصوير.