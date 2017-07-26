شكري يلتقي رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي

المال - خاص التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأعلى بالبرلمان) في إطار زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس.وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخ



المال – خاص



التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء 27 يوليو، كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأعلى بالبرلمان) في إطار زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري حرص في بداية اللقاء على توجيه التهنئة لكامبون بمناسبة توليه رئاسة اللجنة، مشيرا إلى تطلُّع مصر لاستمرار العلاقة المتميزة بين الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي ومجلس النواب المصري، مع الرغبة في استشراف مجالات جديدة للتعاون تثري العلاقة بين البلدين.

وأعرب شكري عن امتنان مصر للدعم الذي قدمته فرنسا للجانب المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا اهتمام مصر بتمثيل فرنسا في البرلمان الأوروبي وتطلعها للدعم الفرنسي في إطار المؤسسات الأوروبية على ضوء تفهم فرنسا للتحديات التي تمر بها مصر.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض ركائز الموقف المصري تجاه الوضع في المنطقة، حيث اهتم الجانب الفرنسي بالتعرف على تقييم مصر للاتفاق الذي تم توقيعه في فرنسا بشأن ليبيا مساء أمس الثلاثاء.

وألقى وزير الخارجية الضوء في هذا الصدد على الاتصالات المصرية المتواصلة مع مختلف الفرقاء في ليبيا، من بينها الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخرا لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية في ليبيا، والدور التكاملي لدور جوار ليبيا، وكل من مصر وتونس والجزائر على وجه الخصوص، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة.

وقال وزير الخارجية إن مصر ترصد انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا، الأمر الذي يشكل ضررا مباشرا على الأمن القومي المصري من خلال تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الغربية، مؤكدًا أهمية الدعم الفرنسي في تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار حتى يتسنى التوصل إلى حلول توافقية.