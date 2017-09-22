شكري يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نيويورك

وزير الخارجية: القضية الليبية فى أولوية اهتمامات مصرسمر السيدالتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة بنيويورك، حيث تم بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

وزير الخارجية: القضية الليبية فى أولوية اهتمامات مصر

سمر السيد

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة بنيويورك، حيث تم بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.





وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن السراج قام بإطلاع وزير الخارجية على أبرز المستجدات على الساحة الليبية سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، كما عرض نتائج اتصالاته ولقاءاته على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا.

وثمّن الرئيس السراج الجهود التي تقوم بها مصر باستضافة الشخصيات العسكرية الليبية بهدف توحيد الجيش الوطني الليبي.

من جانبه قام الوزير شكري بإحاطة السراج بمخرجات الاجتماع السداسي الذي عُقد في لندن مؤخرًا بشأن ليبيا، بالإضافة إلى أبرز ما تم تناوله في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي عُقد في نيويورك، كما تم التطرق لأهم ما تم تناوله في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد في نيويورك.

ولفت أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد أن القضية الليبية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في كل اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية، مشددًا على استمرار مصر في بذل جهودها لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ثمّن في ختام اللقاء كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للقضية الليبية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتشاور مع مصر في هذا الشأن.