شكري يكشف كواليس المشادة مع مندوب قطر

وكالات:قال سامح شكري، وزيرالخارجية، حول المشادة مع مندوب قطر في الجامعة العربية، إن هذه المشادة خرجت عن المألوف، لافتا إلى أنه في مثل هذه الجلسات ينبغي أن يتم مراعاة الشكل اللائق لمثل هذا المستوى من الاجتماعات، إلا أن الحديث أتى به خروج عن القواعد واللياقة من ممثل قطر، ما اقتضى أن يكون الرد واجبا

وكالات:

قال سامح شكري، وزيرالخارجية، حول المشادة مع مندوب قطر في الجامعة العربية، إن هذه المشادة خرجت عن المألوف، لافتا إلى أنه في مثل هذه الجلسات ينبغي أن يتم مراعاة الشكل اللائق لمثل هذا المستوى من الاجتماعات، إلا أن الحديث أتى به خروج عن القواعد واللياقة من ممثل قطر، ما اقتضى أن يكون الرد واجبا.





وحول وجود أدلة لدى وزارة الخارجية، تفيد بتورط قطر بالإرهاب ضد مصر، أشار «شكري» خلال لقاء خاص على قناة «أون»، مساء الأحد، إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية، لديها المتابعات التي تمت والأحداث التي تم رصدها، وهناك ملف متكامل لكل أوجه الدعم الذي وفرته قطر بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتمويل أو الرعاية وبث الرسالة، منها أمور واضحة ومنها أموز يتم رصدها وتوثيقها من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.

هل ما زالت أمريكا تلح على إنهاء هذا الملف.. الولايات المتحدة ترى أهمية بالنسبة لها لإنهاء هذا الملف بتروي حيث إن إنهائه يؤدي إلى استقرار المنطقة واحتواء التوتر ومصالح أمريكية مرتبطة بوجودها في قطر، إلا أنها تقدر أن هناك مشاغل حقيقية لدى الدول الأربع وأنه لابد من التعامل معها.

من جانب آخر، وحول قانون الجمعيات الأهلية في مصر، قال «شكري» إنه تم إفراز هذا الاهتمام والقلق قبل أن يتطلع أحد على القانون، وإنما كانت توقعات كثيرة قبل أن يصدر ويعتمد القانون، فخلق نوع من الانطباع غير مماثل لحقيقة الأمر، وأوضح أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول لها قانون ينظم الحياة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

وحول تخفيض المعونة الأمريكية، قال «شكري» لإن الكونجرس هو من أقدم على تخفيض المعونة العسكرية مؤخرا، والإدارة الأمريكية اتخذت خطوات تتسم بالإيجابية مثل الإعفاء من الشرط وبعض المساعدات التي كانت معلقة..تلك الخطوات تأتي من منظور الكونجرس أو الإدارة الأمريكية نظرا لتخفيف ميزانيتهم أو لتوصيل رسالة للإدارة المصرية.

وأضاف وزير الخارجية: «نحن على حوار دائم مع الإدارة الأمريكية بالنسبة لطبيعة المساعدات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تلك المساعدات ليست منحة، مشددا على أن الولايات المتحدة تعلم جيدا أنها مستفيدة من هذه المساعدات وأن العلاقات بينها وبين مصر عادت عليها بمنافع تفوق بكثير القيمة المادية لهذه المساعدات.

وحول السفينة الكورية الشمالية التي أوقفتها مصر، قال شكري إن مصر ملتزمة بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولة، مشددا على أن مصر تطالب دوما باقي أعضاء المجتمع الدولي بالالتزام، مشيرا إلى أن وفود ومحققين من مجلس الأمن شاركوا في الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه السفينة الكورية الشمالية، لافتا في الوقت ذاته أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أشاد بالأسلوب اتخذته مصر حيال ذلك.