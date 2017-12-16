شكري يطير إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا

المال ـ خاص: يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية سيشارك في الاجتماع لاستعراض والتباحث حول آخر مستجدات الشأن

المال ـ خاص:

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية سيشارك في الاجتماع لاستعراض والتباحث حول آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالا للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها يوم ١٥ نوفمبر الماضي في القاهرة، موضحا أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا.

وأضاف أبو زيد، بأن المشاركة الدورية لمصر في اجتماعات دول الجوار الثلاث، هو انعكاس للاهتمام الخاص الذي توليه لمصر لدعم كل جهد يستهدف استقرار ليبيا ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي.

كما يأتي اجتماع دول الجوار العربي الثلاث في توقيت هام وبالغ الحساسية، يتم خلاله تكثيف جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص ” غسان سلامة” لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية، وكذا جهود مصر التي تستهدف المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فضلا عن تصاعد التحديات الخاصة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، الامر الذي يحتم تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر على كافة المستويات السياسية والأمنية لضمان اتساق الجهود وتكاملها.