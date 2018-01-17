شكري يطلع وزير خارجية إثيوبيا على نهر النيل من شرفة الوزارة

أحمد صبرىنشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، صورا تجمع بين سامح شكرى وزير الخارجية المصري ونظيرة الإثيوبى أثناء مشاهدتهما معالم القاهرة، حيث يشير شكرى بيده للوزير الإثيوبى لنهر النيل من مبنى وزارة الخارجية.وأضاف أبوزيد فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ‏من شرف

أحمد صبرى

نشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، صورا تجمع بين سامح شكرى وزير الخارجية المصري ونظيرة الإثيوبى أثناء مشاهدتهما معالم القاهرة، حيث يشير شكرى بيده للوزير الإثيوبى لنهر النيل من مبنى وزارة الخارجية.

وأضاف أبوزيد فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ‏من شرفة الدور الـ ٣٤ بمقر وزارة الخارجية، سامح شكري يشارك وزير خارجية إثيوبيا إطلالة على معالم القاهرة الساحرة.

يأتى ذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى.