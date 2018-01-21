شكري يشارك في اجتماع تحالف دعم الشرعية بالرياض

المال ـ خاص:يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى الرياض غدا الإثنين، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث من المقرر أن يتناول الاجتماع سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اج

المال ـ خاص:

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى الرياض غدا الإثنين، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث من المقرر أن يتناول الاجتماع سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اجتماع الرياض يعكس مجدداً إلتزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بالإستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وكذا التزام جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، بالتضامن مع الأشقاء في اليمن في الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً على حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتمكين الحكومة الشرعية من السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح أبو زيد، أنه قد سبق وتقدمت مصر بمساعدات إنسانية إلى اليمن تم تسليمها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض، وهي حالياً بصدد التجهيز لحزمة جديدة من المساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية لأبناء الجالية اليمنية في مصر لرفع المعاناة عنهم، مثل تقديم المنح الدراسية، والتسهيلات لقبول الدارسين اليمنيين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى علاج عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، وتدريب الكوادر اليمنية في مختلف المجالات.