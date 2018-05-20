شكري يشارك في اجتماع آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا

المال ـ خاص:يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح الإثنين 21 مايو الجاري إلى مدينة الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، والتي تضم كل من مصر وتونس والجزائر.وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الد

المال ـ خاص:

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح الإثنين 21 مايو الجاري إلى مدينة الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، والتي تضم كل من مصر وتونس والجزائر.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لآلية دول الجوار العربي لليبيا والتي تعقد بين الدول الثلاث بصفة مستمرة للتباحث بشأن آخر مستجدات الشأن الليبي، وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد.

وأضاف أبو زيد، بأن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتم خلاله تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر حالة الجمود التي تنتاب المسار السياسي للأزمة الليبية واستكمال خارطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذا الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فضلاً عن التصدي للتحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المشاركة الدورية لوزير الخارجية في اجتماعات الآلية الثلاثية يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، والمساعدة في بناء التوافق الوطني وتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية.