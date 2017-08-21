شكري يسلم لافروف رسالة الرئيس بشأن علاقات البلدين

خاص أجري وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسى، سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى موسكو. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن شكري سلم خلال لقائه مع وزير خارجية روسيا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ن

خاص

أجري وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسى، سيرجي لافروف، خلال زيارته إلى موسكو.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن شكري سلم خلال لقائه مع وزير خارجية روسيا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للتأكيد على اعتزاز مصر بخصوصية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلعها إلى الاستمرار في الارتقاء بها وتطويرها إلى أفاق أرحب.

وأعرب شكري خلال المحادثات عن تقديره لمستوى الشراكة والحوار الإستراتيجي بين مصر وروسيا القائم، وفق صيغة 2+2 عبر وزيري الدفاع والخارجية في كلا البلدين.

وأوضح أن مصر تعد من بين 6 دول فقط على مستوى العالم التي ترتبط بحوار إستراتيجي مع روسيا وفقا لهذه الصيغة، الأمر الذي يعكس التنامي الملحوظ في العلاقات الثنائية والتقارب المتزايد بين البلدين على كافة المستويات السياسية والإستراتيجية.

وتناول اللقاء وفق بيان الخارجية المصرية “القضايا والتطورات الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شقيه الأمني والفكري، فضلاً عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية، وسبل دعم مجالات التعاون المختلفة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

وذكر أبو زيد أنه قد تم التأكيد خلال اللقاء على محورية الدور المصري في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين، والجهود التي تبذلها اللجنة المصرية المعنية بليبيا تحت رئاسة الفريق/ محمود حجازي في هذا الشأن.

كما أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق لدفع جهود الحل السلمي من خلال اتفاق الصخيرات، والتنسيق سويا مع الشركاء الدوليين من أجل إعادة بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، فضلاً عن مكافحة جماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا كذلك التطورات الراهنة على صعيد الأزمة في سوريا، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق المصري الروسي في هذا الملف، والذي أثمر مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق للهدنة في كل من حمص والغوطة الشرقية

وأكد وزير الخارجية على ضرورة العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تثبيت اتفاقات خفض التوتر والعنف والعمل على توسيعها لتشمل كافة الأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح المتحدث باسم الخارجية ان سامح شكرى استعرض تقييم مصر للاوضاع السياسية والأمنية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر 2017، معربا عن تطلع مصر لتأييد روسيا لهذا الترشح.

وأشار شكري إلى أن مصر تنطلق إلى مرحلة جديدة من أجل تلبية تطلعات شعبها بعد أن استعادت استقرارها وعافيتها، وأن دعم الأصدقاء خلال هذه المرحلة الهامة سيكون له مردوده الإيجابي على مسار التنمية والتقدم في مصر.

وناقش اللقاء ملف استئناف الطيران الروسي إلى القاهرة والمنتجعات السياحية في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التعاون في مجال أمن الملاحة الجوية، بما فى ذلك إتمام التوقيع على البروتوكولات اللازمة في هذا المجال.

وأعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لاستئناف الطيران الروسي المباشر وحركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية في أقرب فرصة