شكري يستقبل وفد الغرفة الأمريكية استعدادا لبعثة طرق الأبواب

سمر السيد: قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري استقبل اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الأمريكية في إطار الإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب التابعة للغرفة إلى الولايات المتحدة قريبا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى البيان بأن وزير الخارجية يحرص على استقبال وفد غرفة

سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري استقبل اليوم السبت، وفد غرفة التجارة الأمريكية في إطار الإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب التابعة للغرفة إلى الولايات المتحدة قريبا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى البيان بأن وزير الخارجية يحرص على استقبال وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كل عام قبل زيارته السنوية إلى الولايات المتحدة فى إطار ما يُسمى ببعثة طرق الأبواب؛ لمناقشة سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والارتقاء بمستوى التبادل التجارى والاستثمارى بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية أجاب خلال اللقاء على استفسارات الوفد بشأن مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بما فى ذلك نتائج الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أمريكيين إلى مصر فى الفترة الأخيرة، كزيارة نائب الرئيس الأمريكى “مايك بنس” وزيارة وزير الخارجية “تيليرسون”.

كما استعرض شكرى المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتى تمثل قاسما مشتركا لاهتمامات كل من مصر والولايات المتحدة.

وأكد وفد غرفة التجارة الأمريكية حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة بشكل يعكس خصوصية واستراتيجية العلاقة بينهما، لاسيما فى مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.

