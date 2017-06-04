شكري يستقبل وفدًا من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

سمر السيد: استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، وفدا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة، في إطار التواصل الدائم بين الوزارة وأعضاء المجلس، استعدادا لزيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتح



سمر السيد:

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، وفدا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة، في إطار التواصل الدائم بين الوزارة وأعضاء المجلس، استعدادا لزيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفد استمع إلى رؤية وزير الخارجية حول مجمل العلاقات الأمريكية المصرية وسبل تطويرها في كل المجالات.

وأكد شكري أن زيارة الوفد إلى الولايات المتحدة تعد ذات أهمية خاصة لتزامنها مع مرحلة تشهد تطورات كبيرة في المنطقة، وبعد انعقاد قمة الرياض ووضوح الرؤية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وكذا ما تمر بها العلاقات الثنائية بين البلدين من مرحلة تبلور عقب لقاءات متعددة بين الرئيسين المصرى والأمريكى.

وطالب شكرى، أعضاء اللجنة بتوسيع دائرة لقاءاتهم في العاصمة الأمريكية، نظرا للطبيعة الخاصة والمعقدة لعملية صنع القرار في الولايات المتحدة، والتي تشمل الكونجرس بمجلسيه، ومراكز البحث والفكر، والإدارة بأجنحتها المختلفة، فضلا عن الإعلام الذي يؤثر أيضا في عملية صنع القرار.

وأضاف أبوزيد، أن الوفد سيسعى خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة لاطلاع الجانب الأمريكي على مجمل التطورات الداخلية في مصر، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، فضلا عن الموقف المصري بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية.

ودار نقاش مفتوح بين وزير الخارجية ووفد مجلس النواب حول مختلف جوانب علاقات مصر الخارجية والأهداف الاستراتيجية المصرية في هذا الشأن.

من جانبهم، وجه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الشكر لوزير الخارجية على استقباله لهم، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الخارجية في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم مع البرلمان المصرى في هذا الصدد.