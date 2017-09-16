شكري يستعرض في نيويورك أوضاع منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المسؤول الأممي حرص على طلب الالتقاء بالوزير للاستماع إلى تقييمه و التعرف على رؤية مصر للتحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه سامح شكري في بداية اللقاء التهنئة لوكيل السكرتير العام للشئون الإنسانية على توليه منصبه بداية الشهر الجاري.

وأعرب عن تقديره لدور الأمم المتحدة في قيادة الجهود الدولية في مجال العمل والإغاثة الإنسانية.

وأشار الوزير شكري إلى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون معه خلال الفترة المقبلة لدفع هذه الجهود ومجابهة التدهور غير المسبوق في الوضع الإنساني.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء شهد نقاشاً مطولا حول التطورات الإقليمية الراهنة، والوضع الإنساني المتداعي في الشرق الأوسط، وسبل العمل على تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة شعوب المنطقة.

واستعرض سامح شكري، ردا على استفسار المسئول الأممي، الأوضاع في قطاع غزة وسبل التعامل مع الوضع الإنساني هناك، والجهود المصرية المبذولة لدعم وكالة غوث اللاجئين “الانروا”، مؤكدا علي ضرورة توفير الدعم الدولي للأنروا من أجل استكمال مهامها.

كما تطرق اللقاء الى الوضع الإنساني الحرج في اليمن والحاجة الملحة لمضاعفة الجهود والمساعدات المقدمة إلي الشعب اليمني باعتبار الأزمة الانسانية هناك غير مسبوقة.

وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدور المصري الهام والبارز في مجال الدعم الإنساني، وتطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية استمع إلى شرح مفصل من جانب مارك لوكوك حول تصوره لسبل تطوير المنظومة الدولية للعمل الإنساني من خلال العمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة ودفع الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في المجال الانساني على الوفاء بتعهداتها في هذا الصدد كهدف ذَا اولوية، وصولا إلى الهدف الأسمى بمنع نشوب النزاعات.

كما تحدث وكيل السكرتير العام عن أهمية العمل على توسيع دائرة الدول والمنظمات الداعمة للدور الانساني للأمم المتحدة.

واضاف ابو زيد، بأن اللقاء تناول كذلك الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة العاجلة لتداعيات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية في إطار مبادرة “الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق بشأنها”.

زأشار شكري إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لمختلف أجهزة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).

وأضاف أن تطوير آليات العمل الإنساني يجب أن يتم وفق أسس واضحة تراعي المبادئ الحاكمة للمساعدات الإنسانية، والمتمثلة في الحيادية والنزاهة والاستقلالية، فضلًا عن ضرورة الحصول على موافقة الدول المستقبلة للمساعدات، والعمل على بناء قدرات الجهات الوطنية في تلك الدول باعتبارها الملجأ الأول للتصدي لأية معاناة إنسانية.

وأعرب سامح شكري خلال اللقاء عن أسفه لوقوف المجتمع الدولي عاجزاً عن الاضطلاع بمسئولياته في التصدي لخطر العديد منالمجاعات وموجات الجفاف المنتشرة في أفريقيا، والناتج جزء كبير منها عن ظاهرة تغير المناخ.

ونوه شكري إلى الارتباط الوثيق بين هذه الظاهرة والعديد من الأزمات الإنسانية التي تواجهها القارة، الأمر الذي يؤكد على أهمية العمل على تلبية شواغل الدول الأفريقية في هذا السياق، وتكثيف الجهود الدولية للحد من آثار تغير المناخ.