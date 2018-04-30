شكري يرحب بتعديل أوكرانيا إرشادات السفر السلبية لمصر

سمر السيداستقبل وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية أوكرانيا "بافلو كليمكين"، الذي يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة 29-30 أبريل .وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، إن زيارة "كليمكين" لمصر تكتسب أهميتها لكونها أول زيارة على هذا المستوى السياسي ب

سمر السيد

استقبل وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية أوكرانيا “بافلو كليمكين”، الذي يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة 29-30 أبريل .

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، إن زيارة “كليمكين” لمصر تكتسب أهميتها لكونها أول زيارة على هذا المستوى السياسي بين البلدين منذ عام 2010.

وأشار إلى حرص وزير الخارجية المصرى في بداية اللقاء على الإعراب عن تقدير مِصرَ لحرص الرئيس الأوكراني على ان يكون من أوائل المهنئين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية من خلال اتصال تليفوني مباشر.

كما قدم وزير الخارجية سامح شكرى الشكر على قيام الخارجية الأوكرانية بتعديل إرشادات السفر السلبية الي مصر، في خطوة تأمل أن تؤدى لزيادة السياحة الأوكرانية الوافدة لمصر على ضوء أهميتها لخريطة السياحية المصرية، حيث وصلت أعداد السائحين الأوكرانيين طبقا لبعض الإحصاءات إلى ما يقرب من 800 ألف سائح في عام 2017. كما رحب وزير الخارجية بعودة الطيران المباشر بين القاهرة وكييف مما سيكون له أثر إيجابي على السياحة والعلاقات التجارية.

وحرص شكري على التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الاعمال لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما شدد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتقديرات حول الارهاب، مستعرضا التجربة المصرية في محاربة الارهاب لاسيما الفكر المتطرف.

وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين أكدا على حرصهما على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين باعتبارها الدرع الرئيسي للعلاقات الثنائية، حيث يقُدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي عام 2017، كما تحتل مصر المرتبة الأولى في قائمة شركاء أوكرانيا التجاريين داخل القارة الأفريقية.

كما أعربا عن تطلعهما لانعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية في أقرب توقيت يناسب الطرفين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الاوكراني على تقدير بلاده للتنسيق الذي تم بين مصر وأوكرانيا إبان فترة العضوية غير الدائمة للدولتين في مجلس الامن، و على دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الارهاب، وكذلك تطلع الجانب الاوكراني لأنشاء آلية تشاور سياسي علي مستوي وزارتي الخارجية حول الموضوعات الثنائية والاقليمية والدولية.

كما أشاد الوزير الاوكراني بالعلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين مؤكدا على عشق الاوكرانيين لمصر.

وردا على استفسار وزير الخارجية الأوكراني عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والموقف المصري إزاءها، أوضح المتحدث باسم الخارجية ان الوزير سامح شكري استعرض بشكل مفصل رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الاوضاع في سوريا وليبيا، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التي تستهدف تحقيق المصالحة داخل البيت الفلسطيني، فضلا عن تقييم مصر للموقف الدولي تجاه سبل دفع عملية السلام.

