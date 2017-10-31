شكري يدعو المجتمع الدولي لتبني موقف واضح ضد الإرهاب

سمر السيد دعا وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتنبي موقف واضح ضد الإرهاب. جاء ذلك فى كلمته لليوم أمام المؤتمر الوزاري الثانى للتنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط حالياً بالعاصمة اليونانية أثيناوقال الوزير شكري، إنه حان الوقت لتبني المجتمع الد

سمر السيد

دعا وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتنبي موقف واضح ضد الإرهاب.

جاء ذلك فى كلمته لليوم أمام المؤتمر الوزاري الثانى للتنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط حالياً بالعاصمة اليونانية أثينا

وقال الوزير شكري، إنه حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومتسقاً ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى في مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة في العالم بمأمن من الإرهاب،وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تُبث منها.

وأكد أن التعددية سنة كونية لا يُمكن إنكارها، بل إنها مصدر للتوازن والثراء،ولقد حبا الله الشرق الأوسط باحتضانه للأديان السماوية الثلاثة وبتنوع غزير وواسع في تراثه الثقافي والحضاري، فكان قلباً للعالم ومحوراً لتاريخه وتفاعلاته. وكان لسكان هذه المنطقة من ذوي الخلفيات العرقية والدينية المختلفة حضوراً مشهوداً في هذه التجربة التاريخية الفريدة.

ولفت إلى أنه بقدر القلق البالغ الذي يحدو بلادي إتصالاً بالتطورات في عدة بقاع في الشرق الأوسط، فأود أن أشارككم مخاوفي إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في أوروبا بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية في الخطابين السياسي والإعلامي، وهي التوجهات التي تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقود يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب.

أشار إلى أن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي لا ينبغي أن يغيب عن أي جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل في معالجة هذه القضية الحيوية مصدراً رئيسياً لتغذية الإحباط واليأس والكراهية.

وتحدث فى كلمته عن التحولات الجوهرية المتمثلة في التدفقات البشرية الضخمة داخل الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا، وبقدر الفرص التي تحملها هذه التدفقات من اللاجئين والمهاجرين في بعض الأحيان، فينبغي الإقرار أيضاً بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُقترنة بها على المجتمعات التي تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين.

وقال أن مصر عانت لعقود من ويلات الإرهاب الذي طال مسيحييها ومسلميها، وكان من أخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابي على شهداء الوطن من الشرطة المصرية في الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطيتين صبيحة أحد السعف. ويدفع الشعب المصرى ثمناً باهظاً جراء هذه الشرور المقيتة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المُجتمعي.