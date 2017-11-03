شكري يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس

سمر السيديتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في زيارة ليوم واحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير ا

سمر السيد

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في زيارة ليوم واحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى “صير بني ياس” السنوي، والذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن منتدى “صير بني ياس” يعد إطار غير رسمي يهدف إلى إتاحة الفرصة لقادة الفكر وكبار المسئولين السياسيين لمناقشة قضايا السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تتناول الجلسات عددا من القضايا المطروحة على الساحة السياسية مثل الأزمة القطرية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من ليبيا والعراق.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مشاركة الوزير شكري تأتي في إطار الحرص المصري على التفاعل الدائم وتبادل الرؤى مع قادة الفكر وكبار المسئولين السياسيين حول قضايا السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بها.