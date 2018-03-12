شكري يتفقد مساعدات طبية مصرية في مستشفي جوبا

سمر السيدافتتح سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين مع رياك جاي وزير الصحة بجنوب السودان، قسم غسيل الكُلِّي المهدى من مصر بمستشفي جوبا التعليمي، والذي يشمل وحدتي غسيل للكلى ووحدة لمعالجة المياه.وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم استقبال وزير الخارجية في احتفا

سمر السيد

افتتح سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين مع رياك جاي وزير الصحة بجنوب السودان، قسم غسيل الكُلِّي المهدى من مصر بمستشفي جوبا التعليمي، والذي يشمل وحدتي غسيل للكلى ووحدة لمعالجة المياه.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم استقبال وزير الخارجية في احتفالية كبيرة نظمها طلبة المدارس والجامعة ومسئولو وزارة الصحة بجنوب السودان.

وقَص الوزير سامح شكرى الشريط بافتتاح القسم وسط هتافات جماهير أبناء شعب جنوب السودان التي اصطفت لتقديم التحية والاعراب عن سعادتها وتقديرها للمساهمة المصرية.

وأكد وزير الخارجية على اعتزام مصر مواصلة جهودها الداعمة لقطاع الصحة بجنوب السودان، مشيرا إلى أن الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد زيادة عدد وحدات الغسيل الكلوي في مستشفى جوبا التعليمي من وحدتين إلى 8 وحدات، وإرسال وفد طبي لتشغيل مركز الغسيل الكلوي لمدة شهرين إعتباراً من أبريل 2018، بالإضافة إلى تدريب طاقم طبي جنوب سوداني على تشغيل المركز.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أشار أيضا إلى إرسال قافلة طبية إلى مدينة “واو” متخصصة في أمراض الرمد والناسور استجابة لطلب وزارة الصحة بجنوب السودان.



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