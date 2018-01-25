شكري يبحث مع وزير خارجية مالاوي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

سمر السيد قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن الوزير سامح شكري التقى، اليوم الخميس، وزير خارجية مالاوي فرانسيس كاسايلا، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية، ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.وصرح المستشار أحمد أبو زي

سمر السيد



قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن الوزير سامح شكري التقى، اليوم الخميس، وزير خارجية مالاوي فرانسيس كاسايلا، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية، ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب لنظيره المالاوي عن تطلعه لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة العلاقات التجارية على ضوء ما تتمتع به البلدان بعضوية تجمع الكوميسا، كما أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لتقديم خبراتها المتعددة في مجال التعليم والتكنولوجيا عبر البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضح أبو زيد، أن شكري تطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض جهود مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر حث الأطراف الليبية المختلفة على تنفيذ اتفاق الصخيرات، كما تطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط وجهود مصر لإحياء علمية السلام، مشيراً إلى أهمية التزام الدول الأفريقية بقرار الاتحاد الأفريقي بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أشار وزير خارجية مالاوي إلى أن مصر لديها العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة والتي يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى الخبرات المتنوعة والمتميزة التي يمكن تقديمها لمالاوي، معرباً عن تطلعه الي تدريب كوادر من بلاده في المجالات المختلفة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما أشار إلى أهمية تشجيع التعاون الثلاثي بين مصر واليابان ومالاوي في إطار تدعيم التعاون التجاري بينهم.