شكري يبحث مع وزير خارجية الأردن مستجدات القضية الفلسطينية

سمر السيداستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية للتباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تناول القرار الأمريك

سمر السيد

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية للتباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء تناول القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتداعياته المحتلمة على مستقبل عملية السلام، والتطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخراً، فضلاً عن تبادل الرؤى وتنسيق المواقف بين البلدين.

وأوضح أبو زيد، أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، ثنائيا وفي المحافل الدولية، وبذل كل الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.