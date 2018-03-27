شكري يبحث مع وزير خارجية ألمانيا القضية الفلسطينية

سمر السيد قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري أجري اتصالا هاتفيا صباح اليوم الثلاثاء بنظيره الألماني الجديد هايكو ماس، وقدم التهنئة له بمناسبة إتمام عملية تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة وتوليه حقيبة الخارجية.…

سمر السيد

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري أجري اتصالا هاتفيا صباح اليوم الثلاثاء بنظيره الألماني الجديد هايكو ماس، وقدم التهنئة له بمناسبة إتمام عملية تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة وتوليه حقيبة الخارجية.

وأضاف أبو زيد فى بيان صحفى، أن شكري أكد خلال الاتصال علي تطلعه للعمل مع نظيره الألماني خلال الفترة القادمة بهدف الحفاظ علي الزخم الكبير الذي اكتسبته العلاقات المصرية الألمانية في الآونة الأخيرة لا سيما في أعقاب الزيارة الناجحة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر في العام الماضي.

كما ثمّن وزير الخارجية وفقا للبيان الصحفى الدعم الألماني للاقتصاد المصري، خاصة الاستثمارات الألمانية الكبيرة في قطاع الطاقة والتي تعد حجر زاوية في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وكذلك التنسيق المصري الألماني بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا الصدد، استعرض شكري جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتطورات العملية الشاملة سيناء 2018 التي تهدف إلي اقتلاع جذور الإرهاب من شبه جزيرة سيناء.

وأضاف أبو زيد بأن الوزيرين استعرضا آخر التطورات الإقليمية، حيث أحاط الوزير الألماني نظيره المصري بأهم نتائج الزيارة التي قام بها لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد شكري علي ثوابت الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مستعرضا جهود مصر في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والمشاركة المصرية الفاعلة في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينيةAHLC في شهر يناير الماضي، وفي اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي.

وفي ختام الاتصال، وجه وزير الخارجية الدعوة للوزير الألماني لزيارة مصر في أقرب فرصة لاستكمال التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول المستجدات الإقليمية