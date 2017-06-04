شكري يبحث مع ممثل الاتحاد الأفريقي قرار قمة كيجالي

سمر السيد استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، دونالد كابيروكا الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لصندوق السلام، حيث تناول اللقاء سبل تعظيم موارد ميزانية الاتحاد الأفريقي وإصلاح هياكلها من أجل نهوض المنظمة بالمهام المكلفة بها وتحقيق تطلعات شعوب القارة. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث



سمر السيد



استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، دونالد كابيروكا الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لصندوق السلام، حيث تناول اللقاء سبل تعظيم موارد ميزانية الاتحاد الأفريقي وإصلاح هياكلها من أجل نهوض المنظمة بالمهام المكلفة بها وتحقيق تطلعات شعوب القارة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لزيارة الممثل السامي للاتحاد الأفريقي لصندوق السلام، حيث حرصت وزارة الخارجية على تنظيم لقاءات له مع السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة، فضلا عن محافظ البنك المركزي المصري، مشيرا إلى تأييد مصر من حيث المبدأ لعملية الإصلاح الجارية بالاتحاد الأفريقي من أجل تمكينه من القيام بالمهام المكلف بها على أكمل وجه، و طبقا للأولويات التي أقرتها الدول الأفريقية.

وأضاف أبو زيد، بأن الاجتماع تناول قرار قمة كيجالي في يوليو 2016 بشأن اقتراح مصادر جديدة لزيادة تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المساهمة المقررة للدول الأفريقية بنسبة 25% من ميزانية صندوق السلام، والمسئولية المشتركة للدول الأفريقية والمجتمع الدولي في مجال حفظ السلم والأمن بالقارة.

كما تناول الاجتماع عملية الإصلاح الإداري لهيكل الاتحاد الأفريقي، والتي يشرف عليها الرئيس الرواندي بول كاجامي، حيث أكد الوزير شكري على تأييد مصر لعملية الإصلاح الإداري بشكل عام، ولكن مع ضرورة مراعاة التوازن ما بين دور المفوضية ودور الدول الأفريقية في قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك، فضلا عن ضرورة مراجعة مختلف أجهزة وآليات وبرامج عمل المنظمة للتأكد من أدائها للمهام المطلوبة منها علي أكمل وجه و بالتكلفة الأكفأ.