شكري يبحث مع ديسالين تحديات مفاوضات سد النهضة

سمر السيدالتقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء "هيلا ماريام ديسالين" رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لمتابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والاعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في يناير المقبل، فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد ا

سمر السيد

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء “هيلا ماريام ديسالين” رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لمتابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والاعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في يناير المقبل، فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة.

وأكد الجانبان على حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول ايضا التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة

وأحاط الوزير شكري رئيس الوزراء بنتائج جلسة المحادثات التي عقدها مع وزير خارجية إثيوبيا والمبادرة المصرية التي تم طرحها في هذا الشأن، مؤكدا على مجمل عناصر الموقف المصري

وسبقت أن طرحت مصر اليوم الثلاثاء، البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة والتي تعثرت مؤخرا