شكري ولافروف يبحثان سبل دفع عملية السلام

المال- خاص قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء في بيان إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم خلال تواجده بمدريد من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروفوتناول الاتصال التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق الجهود الدولية من أجل تشجي

المال- خاص

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء في بيان إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم خلال تواجده بمدريد من وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف

وتناول الاتصال التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق الجهود الدولية من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وأوضح أبو زيد، أن وزير خارجية روسيا حرص على إحاطة الوزير شكري بنتائج زيارة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلى موسكو مؤخراً

كما تم التشاور بين الجانبين حول نتائج المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف بهدف استشراف سبل توجيه دفعة لعملية السلام، وفق البيان

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاتصال تناول أيضاً التطورات الخاصة بالأزمة السورية

واستعرض وزير خارجية روسيا تقييم بلاده للموقف الحالي من المحادثات السورية – السورية ونتائج مؤتمر سوتشي،

واتفق الوزيران على عقد لقاء مشترك لمتابعة التنسيق والتشاور فيما بينهما على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بعد يومين.

