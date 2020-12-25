سيـــاســة

شكري ولافروف يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

شهد الاتصال نقاشا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسُبل دفعها قدما مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبيّن
سمر السيد 5:57 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 5:57 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف”، حيث تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، والتباحُث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن “شكري” و”لافروف” أكدا على العلاقات التي تجمع الدولتيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلديّن.

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وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاتصال شهد نقاشا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسُبل دفعها قدما، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبيّن.  

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التباحُث حول مُجمَل الملفات الإقليمية.

واختتم السفير حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن “شكري” و”لافروف” أكدا على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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