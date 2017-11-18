شكري والصفدي يبحثان التطورات الإقليمية

للمرة الثانية خلال أسبوع سمر السيد استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، نظيره الأردني أيمن الصفدي/ على هامش زيارته الحالية للقاهرة لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده غدا الأحد، وفق بيان. وتناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية في المنطقة ومتابعة التعاون الثنائ

للمرة الثانية خلال أسبوع

سمر السيد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، نظيره الأردني أيمن الصفدي/ على هامش زيارته الحالية للقاهرة لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده غدا الأحد، وفق بيان.

وتناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية في المنطقة ومتابعة التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول التطورات الإقليمية ونتائج الجولة العربية لوزير الخارجية سامح شكري التي قام بها مؤخرا، والتطورات المتلاحقة في كل من لبنان وسوريا واليمن وليبيا، وآخر تطورات المصالحة الفلسطينية وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فضلا عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الوزيرين يعد الثاني خلال أسبوع واحد، الامر الذي يعكس عمق العلاقات والتنسيق الدائم بين الجانبين.

وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز آليات التنسيق العربي لتجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أهمية الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد في هذا الشأن.