شكري والحمد يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

المال- خاصالتقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني السيد رامي الحمد الله ، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.جاء اللقاء وفق بيان للخارجية على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية “AHLC&rdq

المال- خاص



التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني السيد رامي الحمد الله ، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.



جاء اللقاء وفق بيان للخارجية على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية “AHLC” ببروكسل،

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم ورؤية رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية من أجل الدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وتقييم الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير شكري في هذا الإطار على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات الشرعية الدولية.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص علي لقاء رئيس الوزراء ” الحمد الله” للتشاور والاستماع الي كافة عناصر الطرح الفلسطيني عشية انعقاد اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره العميق للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية

وأكد على حرص الجانب الفلسطيني على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الدفع بعملية المصالحة الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل عام.





وأردف أبو زيد، بأن الحمد الله استعرض أيضاً خلال اللقاء آخر الموقف الراهن من تنفيذ اتفاق المصالحة، مطالباً باستمرار مصر بالاضطلاع بدورها الرائد في العملية،

وقد اكد الوزير شكري في هذا الصدد على أهمية المضي قدماً علي مسار المصالحة باعتبارها خطوة هامة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، معرباً عن تطلعه لأن تسهم المصالحة الفلسطينية في الدفع قدماً بعملية السلام، وبما يساعد في إنجاح الجهود الدولية في هذا الصدد.





كما بحث الجانبان أيضاً بشأن سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالقطاع ،

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المشروعات المطلوب تنفيذها في غزة، ومن جانبه، أكد الوزير شكري في هذا الصدد على الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، لاسيما في قطاع غزة.





وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بعملية السلام وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن وضعية مدينة القدس بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

