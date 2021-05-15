شكري والحريري يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين

بحث شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، لبحث تطورات الوضع المتأزم في لبنان، وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم.

كما بحث شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.