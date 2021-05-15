سيـــاســة

شكري والحريري يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين

بحث شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.
سمر السيد 3:56 م, السبت, 15 مايو 21 3:56 م, السبت, 15 مايو 21

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، لبحث تطورات الوضع المتأزم في لبنان، وجهود الحريري لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على التنسيق مع الحريري والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبناني الكثير من المشكلات في حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوي الاختصاص في مجالاتهم. 

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كما بحث شكري مع الحريري تطورات الوضع الإقليمي على ضوء المواجهات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر لإنهائها.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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