شكري: مصر وجهت خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقية وتلقت موافقتها

ياسمين فوازقال سامح شكرى، وزير الخارجية: إن مصر قامت بتوجيه خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقيه، وتلقت ردا من إسرائيل وأعلنت موافقتها على ذلك.وكشف وزير الخارجية خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلا

ياسمين فواز

قال سامح شكرى، وزير الخارجية: إن مصر قامت بتوجيه خطابين لإسرائيل بمضمون الاتفاقيه، وتلقت ردا من إسرائيل وأعلنت موافقتها على ذلك.

وكشف وزير الخارجية خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، أن مصر تقر بالسيادة السعودية على تيران وصنافير، مضيفا أن مصر ملتزمة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وقال شكرى إنه تم التوقيع عليها بعد 11 اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي استنادا إلى القرار 27 الذي أصدره مبارك، وتحدث عن خطاب عصمت عبدالمجيد الذي أقر فيه بسعودية تيران وصنافير.