سيـــاســة

«شكري»: مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي شهدتها سوريا على مدار الـ10 سنوات الماضية (فيديو)

وزير الخارجية: أصبح الآن من الأهمية إيجاد مخرج للأزمة السورية
محمد مجدي 12:03 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 12:03 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السفير  سامح شكري، وزير الخارجية، أن الاجتماع الذي عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد يؤكد العلاقات التاريخية والارتباط الرئيسي للحفاظ الأمن القومي العربي والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشعب السوري، وذلك بعد مرور 10 سنوات كاملة على الأضرار التي لحقت بسوريا.


وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر الآن هناك تطور هدأت المعارك العسكرية، وأصبح الآن من الاهمية إيجاد مخرج للأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

اقرأ أيضا  شكري: مفاوضات سد النهضة طال أمدها ويجب أن تنتهي خلال فترة وجيزة (فيديو)


وأضاف شكري أن مصر تسعى دائمًا إلى معاونة أشقائها فى دعم الإرادة الشعبية، والتعامل على أرضية من المصالح، وبدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف. 


وتابع “شكري” أن مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا كان هناك تقبل للحوار، وكان صريحًا واهتمامًا بالعلاقات بين الشعبين، أن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا واستعادة موقعها ومكانتها في الأمن القومي العربي.

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بتعديل تحديد المناطق المتاخمة للحدود المصرية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

سامح شكري : التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ينبئ بالتوتر على المستوى الإقليمي (فيديو)

محمد مجدي 11:59 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

وزير الخارجية عن تصريحات إثيوبيا برفض أي اتفاق لسد النهضة: حديث للاستهلاك المحلي وتحدٍ للمجتمع الدولي (فيديو)

محمد مجدي 11:55 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

سامح شكري : البيان الرئاسي لمجلس الأمن إنجاز كبير لا بأس به (فيديو)

محمد مجدي 11:49 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

الخارجية الأمريكية تدين طرد إثيوبيا 7 من مسؤولي الأمم المتحدة

محمود خاطر 1:15 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

مصر ترحب بتكليف «بودن» بتشكيل الحكومة التونسية

سمر السيد 11:27 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة… وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم السودان

سمر السيد 9:09 م, الخميس, 30 سبتمبر 21