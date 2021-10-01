«شكري»: مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في الأحداث التي شهدتها سوريا على مدار الـ10 سنوات الماضية (فيديو)

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن الاجتماع الذي عقده مع نظيره السوري فيصل المقداد يؤكد العلاقات التاريخية والارتباط الرئيسي للحفاظ الأمن القومي العربي والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشعب السوري، وذلك بعد مرور 10 سنوات كاملة على الأضرار التي لحقت بسوريا.



وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر الآن هناك تطور هدأت المعارك العسكرية، وأصبح الآن من الاهمية إيجاد مخرج للأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.



وأضاف شكري أن مصر تسعى دائمًا إلى معاونة أشقائها فى دعم الإرادة الشعبية، والتعامل على أرضية من المصالح، وبدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف.



وتابع “شكري” أن مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا كان هناك تقبل للحوار، وكان صريحًا واهتمامًا بالعلاقات بين الشعبين، أن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا واستعادة موقعها ومكانتها في الأمن القومي العربي.