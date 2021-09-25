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شكري: مصر تدعم عودة سوريا لجامعة الدول العربية (فيديو)

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية أنه عقد لقاء مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري بشأن بحث كيفية الخروج من الأزمة السورية ، خاصة أن شعب سوريا شعب وما تعرض له من أضرار وقتل وتدمير وتشريد خلال ال 10 سنوات…

محمد مجدي 11:18 م, السبت, 25 سبتمبر 21 11:18 م, السبت, 25 سبتمبر 21

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قال السفير سامح شكري وزير الخارجية أنه عقد لقاء مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري بشأن بحث كيفية الخروج من الأزمة السورية ، خاصة أن شعب سوريا شعب وما تعرض له من أضرار وقتل وتدمير وتشريد خلال ال 10 سنوات الماضية أمر في الحقيقية مؤلم لكل عربي .

وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون تي في أن عقد الاجتماع مع وزير الخارجية السوري بعد هدوء العمليات العسكرية أمر هام .

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واضاف شكري أنه تم استكشاف الخطوات التي تحافظ على مقدرات الشعب السوري والخروج من الأزمة واستعادة سوريا كطرف فاعل في الإطار العربي .

و تابع شكري أن الخروج من الأزمة الداخلية السورية واستعادة سوريا كطرف فاعل في الإطار العربي له الكثير من الاعتبارات متصلة بقرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن مصر مستمرة في تحقيق مصلحة الأمن القومي والعربي.

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و أشار شكري الي أن مصر تعمل على التناول والتنسيق والتعاون المثمر على أسس الاحترام المتبادل والمصالح التي تؤدي لتحقيق الاستقرار والأمن .

و أكد شكري على دعم مصر لعودة سوريا للجامعة العربية ، قائلا: ما يعنينا التوصل لحل للأزمة، وهو ما يقتضي الامتثال لقرارات مجلس الأمن والتفاهم مع الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة واضطلاع الحكومة بمسؤوليتها وخدمة شعبها ومصالحهم وعودة السوريين النازحين والتعرف على وجهة نظر الحكومة والأطراف الفاعلة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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