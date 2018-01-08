شكري: لم نتلق ردا من إثيوبيا عن مشاركة البنك الدولي في مفاوضات السد

سمر السيد: قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر لم تتلق رد فعل من إثيوبيا والسودان حول المقترح الذى عرضه خلال زيارته لأديس أبابا أواخر ديسمبر الماضى، حول شراكة البنك الدولى كطرف فاصل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية التى تبحث تأثيرات سد النهضة على دول المصب. وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى

سمر السيد:

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر لم تتلق رد فعل من إثيوبيا والسودان حول المقترح الذى عرضه خلال زيارته لأديس أبابا أواخر ديسمبر الماضى، حول شراكة البنك الدولى كطرف فاصل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية التى تبحث تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى لوزيرى الخارجية المصرى والأيرلندى اليوم، أن العلاقات مع الخرطوم لها خصوصيتها وأهميتها، مشيراً إلى أن الوزارة تقيم ما يرتبط بها بشكل دقيق وواعى يراعى مصالح الشعبين.

ولفت إلى أن القرار الأخير الذى اتخذته الحكومة السودانية نهاية الأسبوع الماضى، بسحب سفيرها للتشاور يتم تقييمه بشكل دقيق لكيفية التعامل مع التأثيرات المرتبة عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا التطور، مؤكدا أن مصر دائما ما تسعى لأن تكون العلاقات مع السودان معبرة عن رغبة الشعبين فى توثيق العلاقات.

أكد أن المرحلة الحالية وبعض ما تم تداوله من تصريحات يؤكد أن منحى لهذه العلاقات يحتاج تصويب حتى يظل يحافظ على مجالات التعاون وألا تكون هناك تأثيرات سلبية على مصالح الشعبين.

وأضاف أن سد النهضة هو مسار فنى بالأساس ويجب التعامل معه فى هذا المنطق، لكن يجب مراعاة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أنه لا نستطيع أن نقول أننا حققنا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق الإطارى والمسار الفنى للجنة الفنية المشتركة ما يؤشر للتنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه لمراعاة مصالح الدول الثلاث.

وأوضح أنه ليس هناك رغبة من قبل مصر لخلق مجالات توتر، لكننا نرى هناك أرضية للتوافق وهذا هو ما نقيمه حاليا، مع ألا نتعامل بقدر من التصعيد بشكل يتناسب مع الاهتمام بالقضية، مضيفا أنه جار ترتيب زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر.