شكري عن قرب ملء سد النهضة : نحن في مرحلة دقيقة والخطوات المقبلة منسقة مع السودان (فيديو)

أكد أن هذا الإجراء سيكون له تأثير على الجانب التفاوضي، لكن ننتظر ولا نستبق الأحداث .

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أنه مع قرب ملء سد النهضة نحن في مرحلة دقيقة والخطوات المقبلة منسقة مع السودان حتى يكون لها الأثر.

وقال إن مصر على تواصل مع كافة الشركاء وهناك مبعوث من قبل الولايات المتحدة عين له مكانة وقدرة ونحن على تواصل معه مستمر في إطار التنسيق أيضا الاتحاد الأوروبي و سكرتير عام الأمم المتحدة و منظمة يونيب الخاصة بقضايا المناخ والأنهار الدولية .

وأضاف شكري خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن مصر والسودان لديهم انفتاح دائم على التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من منطلق تقييم الأمور و مدي إبداء المرونة في سد النهضة.

وكشف شكري أنه تم دائما إبداء الاستعداد للتفاوض والتعاون ونحن في مرحلة دقيقة الآن نظرا قرب ما أعلن عنه الجانب الأثيوبي من الملء الثاني بالتأكيد أن هذا الإجراء سيكون له تأثير على الجانب التفاوضي، لكن ننتظر ولا نستبق الأحداث .

وأضاف شكري أن كل الخطوات القادمة نسعي لأن تكون منسقة مع السودان حتي يكون لها الأثر وأيضا عندما تتحدث دولتي المصب مع الشركاء الدوليين يعزز من الحجة والطرح الذي يتم تقديمه .