شكري : طرح مخططات مصغرة للعاصمة الإدارية يجذب المطورين للصعيد

أحمد علي: أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة “رؤية” العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين. وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين – أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من نظيرها السكنية فقط سيكون أفضل للصعيد.
أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة “رؤية” العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين.
وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين – أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من نظيرها السكنية فقط سيكون أفضل للصعيد.