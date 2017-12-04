شكري : طرح مخططات مصغرة للعاصمة الإدارية يجذب المطورين للصعيد

أحمد علي:أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة "رؤية" العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين. وأضاف - خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين - أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من

أحمد علي: أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة “رؤية” العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين. وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين – أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من نظيرها السكنية فقط سيكون أفضل للصعيد.