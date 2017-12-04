استثمار

شكري : طرح مخططات مصغرة للعاصمة الإدارية يجذب المطورين للصعيد

أحمد علي:أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة "رؤية" العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين. وأضاف - خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين - أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من
11:56 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 17 11:56 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 17

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أحمد علي:

أكد هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة “رؤية” العقارية، أن طرح مخططات مصغرة لنموذج العاصمة الجديدة بمنطقة الصعيد، سيكون حلا سحريا لجذب استثمارات المطورين العقاريين. 

وأضاف – خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثالث ديسمبر 2017 اليوم الإثنين – أن طرح مجتمعات عمرانية متكاملة بدلا من نظيرها السكنية فقط سيكون أفضل للصعيد. 

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