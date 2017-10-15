شكري: دعمنا فرنسا في اليونسكو لأن مرشح قطر لا يمثل العرب

وكالات:قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دعمت مرشح فرنسا في انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»؛ لشعورنا بأن مرشح قطر لا يمثل الوطن العربي.وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على قناة «أون»، مساء الأحد، أن قطر تساهم في تأجيج

وكالات:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دعمت مرشح فرنسا في انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»؛ لشعورنا بأن مرشح قطر لا يمثل الوطن العربي.





وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على قناة «أون»، مساء الأحد، أن قطر تساهم في تأجيج الصراعات في العالم العربي وتدعم كيانات وتنظيمات إرهابية في العالم العربي؛ حيث شاركت في قتل الأبرياء في مصر والعراق وسوريا وليبيا، مشددا في الوقت ذاته على أن قطر كانت تسعى لتولي هذا المنصب من أجل إثبات الذات وليس لخدمة الدول العربية.

وأضاف أن أهداف المنظمة بالنسبة لقطر ينقصها المصداقية، وكذلك رؤية العالم إليها، لافتا إلى أن الترشيح القطري ربما جاء لمحاولة اقتناص خصوصية أخرى بالتباهي وإثبات الذات، وهذا الاحتياج غير متواجد في مصر.

وتابع «إن ما تردد داخل أروقة المنظمة يجعل لدينا قدرا عاليا من عدم الارتياح من الأسلوب الذي تم به التحفيز لدعم الترشيح القطري، كل ما بذلته قطر من جهد شرعي أو ما تردد حول استخدام أساليب تخرج عمّا هو مألوف كان احتمال أن يؤدي إلى نتائج لا نرضاها».

وأكد وزير الخارجية أن مصر قادرة على أن تكون راعية للمصالح العربية المشتركة؛ وهو ما جعلها تخوض المنافسة على هذا المنصب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر وجدت مساندة من الأشقاء العرب لما تستحقه وما تبذله في سبيل خدمة الدول العربية الأخرى؛ حيث قام مرشح العراق بالانسحاب لصالح مصر.

وقال إن اختيار السفيرة مشيرة خطاب للترشح لمنصب مدير عام اليونسكو جاء من خلال تشكيل لجنة، والتي بدورها وضعت معايير توفرت في شخص مشيرة خطاب، مشددا على أن انتخابات اليونسكو كانت ملحمة خاضتها مصر لإحساسها بجدارتها لإدارة هذا المنصب.