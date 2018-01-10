شكري: توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع تنزانيا

سمر السيد: قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه وقع مع نظيره التنزانى اليوم 3 مذكرات تفاهم للتعاون فى المجالات الدبلوماسية والسياحية والزراعية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين القاهرة ودار السلام تتسم بالدفء ورغبة كلا الطرفين لتنميتها. أضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير خارجية تنزانيا أ

سمر السيد:

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه وقع مع نظيره التنزانى اليوم 3 مذكرات تفاهم للتعاون فى المجالات الدبلوماسية والسياحية والزراعية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين القاهرة ودار السلام تتسم بالدفء ورغبة كلا الطرفين لتنميتها.

أضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير خارجية تنزانيا أجوستين ماهيجا اليوم، أنه من المقرر عقد مشاوارات سياسية بين وزيرى خارجية البلدين فى الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة واستكششاف مجالات أخرى للتعاون فى القارة الإفريقية بشكل يتناسب مع طموحات الشعوب وذلك حتى انعقاد اللجنة المشتركة المقبلة.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين التى تستمر فعالياتها بالقاهرة لمدة 3 أيام لم تنعقد منذ سنوات طويلة ، مشيرا ًإلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وتمتد لأكثر من نصف قرن وأضاف ان مشاوراته مع مع نظيره التنزانى خلال زيارته لمصر تناولت العلاقات السياسية وكافة مجالات التعاون التى يستهدف لتنميتها والقضايا الدولية علاوة على التعاون الوثيق فى إطار المنظمات الدولية والدعم فى تولى المناصب فى اطار العلاقات المتعددة الأطراف.

أشار أن التفاهم الذى تم خلال الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنزانيا أغسطس الماضى يؤشر لفترة من ازدهار العمل المشترك بين البلدين.