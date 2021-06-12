سيـــاســة

شكري: تطور جديد ستشهده العلاقات المصرية القطرية الأسبوع المقبل (فيديو)

قال إن مصر تعمل على إزالة شوائب العلاقات بين البلدين حتى الانطلاق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات والسير بخطى ثابتة، وفقًا للمصلحة المصرية.
محمد مجدي 11:39 م, السبت, 12 يونيو 21 11:39 م, السبت, 12 يونيو 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن هنك تطورا جديدا ستشهده العلاقات المصرية القطرية الأسبوع المقبل.

وقال إن مصر تنفذ ما تم التوافق عليه مع قطر في بيان العلا بكل أمانة ، و مصر عندما تلتزم بإطار قانوني توفي بالتزامها و تحترمه مع وضع آلية للجان المتابعة والقانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت العلاقات بين البلدين .

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وأضاف شكري خلال حوار مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطورا جديدا له تأثير على العلاقات المصرية القطرية.

وقال إن مصر تعمل على إزالة شوائب العلاقات بين البلدين حتى الانطلاق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات والسير بخطى ثابتة، وفقًا للمصلحة المصرية.

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وأضاف شكري أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب تتسم بخصوصية من الروابط والمصير المشترك ، تؤهل ليكونوا داعمين لبعضهم البعض، كما أن مسار العلاقات مع قطر يسير في الاتجاه السليم الإيجابي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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