شكري: الولايات المتحدة ستقوم بدور في ملف سد النهضة وتقدير أمريكي لموقف مصر (فيديو)

لفت إلى أن مصر تطلب من أمريكا بأن تمارس ما تملكه من قوة إقناع وتتخذ المواقف اللازمة لحل أزمة السد الإثيوبي،

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تقديرا أمريكيا لإعلان مصر على استعداداها للوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول أزمة سد النهضة ، للحفاظ على الحقوق المائية لمصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال ببرنامج “كلمة اخيرة”، المذاع على فضائية “on”



وتابع شكري ، أن الولايات المتحدة ستقوم بالدور الذي تستطيع أن تقوم به في ملف السد النهضة، رغم تعقيدات المشهد الإثيوبي.



ولفت إلى أن مصر تطلب من أمريكا بأن تمارس ما تملكه من قوة إقناع وتتخذ المواقف اللازمة لحل أزمة السد الإثيوبي، خاصة أن أمريكا لديها علاقات متشعبة وتستطيع أن يكون لها تأثيرها، فأمريكا تتفهم الطبيعة الوجودية لنهر النيل بالنسبة لمصر.



وبدأ اليوم مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور كلا من وزير الخارجية السفير سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، المقرر له يومي 8 و9 نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يتضمن الحوار الاستراتيجي كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين.



ويتناول الحوار أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده في واشنطن، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وعددا من مسئولي الإدارة الأميركية.



