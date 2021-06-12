شكري: الملء الثاني لسد النهضة سوف يستتبعه تصرف وإجراءات سياسية تحمي المصالح المائية المصرية والسودانية

أكد شكري أن ذلك من خلال اللجوء لكل الوسائل المتاحة لدولتي المصب في إطار قدراتها على التفاعل مع شركائها و المجتمع الدولي

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية إن الملء الثاني لسد النهضة سوف يستتبعه تصرف وإجراءات سياسية تحمي المصالح المائية المصرية والسودانية.

وعن إمكانية قيام اثيوبيا منع مياه نهر النيل لمصر، أشار إلى أن هذا حديث لا يتسق مع أي قواعد ولم يتم ممارسته في أي إطار للانهار الدولية و أمر خارج عن السياق و لا يتم حتي التطرق إليه لأنه لا يرتقي أن نتطرق أو نشير إليه بأي شكل .

وقال شكري خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن مصر تتفاوض حول منشأ سد النهضة و ليس أمور أخري قاصداً حصص مياه نهر النيل .

واضاف شكري أنه في حالة الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي و منفرد من الجانب الاثيوبي سيكون أمر مرفوض وأمر سوف يستتبعه تصرف و إجراءات سياسية تحمي مصالح المائية لمصر و السودان .

وأكد شكري أن ذلك من خلال اللجوء لكل الوسائل المتاحة لدولتي المصب في إطار قدراتها على التفاعل مع شركائها و المجتمع الدولي وبالتأكيد أن الدولة المصرية تتعامل مع كل مكون من هذه المكونات لمصلحة الشعب المصري و حمايته.

وعن إمكانية لجوء مصر إلى مجلس الأمن مرة أخري ، أوض أن كل الاحتمالات قائمة وتتخذ الإجراءات بشأنها بعد تقييم دقيق والقدرة على العمل المنسق وتقييم مدي العائد الذي يأتي في إطار حماية المصالح المصرية .