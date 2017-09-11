شكري : المشاركة المصرية في معرض دمشق الدولي تعزز الاستثمارات

خاص اعتبر علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن المشاركة الفعالة للوفد المصري في افتتاح معرض دمشق الولي بسوريا الشهر الماضي تاريخية وستعود بطفرة في العلاقات الاستثماريةوقال شكري وهو كان ئيس الوفد المصري الذي شارك في المعرض السوري في بيان "بعد المشاركة الفعالة للوفد ا

خاص

اعتبر علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن المشاركة الفعالة للوفد المصري في افتتاح معرض دمشق الولي بسوريا الشهر الماضي تاريخية وستعود بطفرة في العلاقات الاستثمارية

وقال شكري وهو كان ئيس الوفد المصري الذي شارك في المعرض السوري في بيان “بعد المشاركة الفعالة للوفد المصري والتى تعتبر تاريخية ستكون هناك طفرة في العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية السورية خلال الفترة القادمة” متوقعًا أن تكون هناك اتفاقيات مشتركة بين البلدين تزيد من تنمية وتطوير اقتصاديهما.

ونوه “شكري ” إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته لدمشق بعض المسؤولين السوريين من بينهم وزراء التجارة والخارجية والسياحة ومفتى الجمهورية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون.

ووجه شكرًا خاصًا وإلى كافة المسؤولين وأعضاء الغرف التجارية والصناعية بسوريا علي استقبالهم واستضافتهم للوفد المصرى ومدى الاهتمام به مشيرًا إلى أن هذا يدل على مدى العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين .

واكد أن المشاركة المصرية بجناح خاص فى المعرض الذي تضمن دول متعددة وهو من أعرق المعارض فى المنطقة خطوة مهمة نحو تسويق المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة لها ليس في سوريا فقط بل فى كثير من الدول المشاركة التي تخطى عددها الـ 25 دولة خاصة بعد توقف تنظيم هذا المعرض علي مدار 6 سنوات ماضية بسبب الظروف السياسية في سوريا.

واعتبر عودة تنظيم المعرض من جديد هو أمرمبشر لتحسين الأوضاع في هذا البلد الشقيق الذى يجب علينا جميعًا مساندته.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين بالتبادل من أجل إقامة استثمارات مشتركة فى مختلف المجالات وهو ما ترصده أعين رجال الأعمال في البلدين حاليًا.