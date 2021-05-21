سيـــاســة

شكري: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية.. والإدارة الجديدة كان لها أولويات على الساحة الداخلية (فيديو)

هناك إدارة جديدةكان لديها أولويات عديدة على الساحة الداخلية
محمد مجدي 12:09 ص, السبت, 22 مايو 21 12:09 ص, السبت, 22 مايو 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الأمريكية يصفها الجانبان أنها استراتيجية، قائلًا: أنا موصفش أنه كان في جليد أصلا، هناك إدارة جديدة لديها كان اولويات عديدة على الساحة الداخلية.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن الاتصالات بين أجهزة الدولتين كانت مستمرة في الفترة الماضية، وترجمت بالحديث التليفوني بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس جو بايدن.

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وأضاف شكري، إن الحديث تطرق الي قضية تهم البلدين، وكان الدور المصري بارزا، وكان التقدير من الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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