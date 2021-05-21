شكري: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية.. والإدارة الجديدة كان لها أولويات على الساحة الداخلية (فيديو)

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الأمريكية يصفها الجانبان أنها استراتيجية، قائلًا: أنا موصفش أنه كان في جليد أصلا، هناك إدارة جديدة لديها كان اولويات عديدة على الساحة الداخلية.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إن الاتصالات بين أجهزة الدولتين كانت مستمرة في الفترة الماضية، وترجمت بالحديث التليفوني بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس جو بايدن.

وأضاف شكري، إن الحديث تطرق الي قضية تهم البلدين، وكان الدور المصري بارزا، وكان التقدير من الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحا.