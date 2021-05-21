سيـــاســة

شكري: الرئيس مطلع بشكل وثيق على تطورات الهدنة.. واستئناف مفاوضات فلسطين وإسرائيل بمصر أمر غير مستبعد (فيديو)

شكري: القضية تهم الرئيس السيسي على المستوى الشخصي
محمد مجدي 12:30 ص, السبت, 22 مايو 21 12:30 ص, السبت, 22 مايو 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطلع بشكل وثيق على  كل التطورات الخاصة بالهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين، والقضية تهمه على المستوى الشخصي، وهي قضية من أولويات الحكومة المصرية والشعب المصري.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية صدي البلد، إن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في مصر أمر ليس مستبعدًا، خاصة أن مصر دائمًا كانت تستضيفها، لكنها لم تكن تثمر عن نتائج.

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وأضاف شكري ، أن أهم شيء خلال المرحلة الحالية هو تثبيت الهدنة وفتح قنوات التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى نتائج في حالة استئناف المفاوضات.

كاشفًا عن تحذير مصر لإسرائيل من زيادة الاستيطان والاعتداءات على المقدسات والمصليين خلال شهر رمضان، والذي يؤدي إلى تصعيد الأمر وتأجيج الصراع، مع أهمية كف إسرائيل عن إجراءاتها الاستفزازية لكي لا يحدث تصعيد مرة أخرى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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