شكري: الحوار الاستراتيجي مع واشنطن بحث دفع الشركات الأمريكية لمزيد من الاستثمار في الاقتصاد المصري (فيديو)



كشف وزير الخارجية سامح شكري أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن الذي بدأ قبل ساعات بحث دفع الشركات الأمريكية لمزيد من الاستثمار في الاقتصاد المصري

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إن الحوار مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تناول التعاون لدعم خطة مصر الاقتصادية، ودفع الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر.

وأوضح أن الحوار ناقش الحرص على مواجهة أزمة كورونا سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية، وتكثيف التبادل بين الجامعات المصرية والأمريكية، وتوفير فرص لالتحاق الطلاب المصريين في الجامعات الأمريكية في اطار الدعم الثقافي،وتبادل الخبرات والقدرات.



وأشار إلى أن الحوار تناول ضرورة العمل على استقرار المنطقة،والأوضاع والتطورات في ليبيا والسودان وإثيوبيا وسوريا والعراق واليمن، مشيرًا إلى ان هناك توافق في الرؤى والأهداف بين البلدين.



ولفت إلى أن هناك توافق مصري أمريكي على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار، وتنفيذ الانتخابات، لكي تتواجد حكومة منتخبة تعبر عن طموحات الشعب الليبي الشقيق.