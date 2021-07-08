شكري أمام مجلس الأمن: نعلن فشل مفاوضات سد النهضة ومصر ستحمي حقها في مياه النيل

سد النهضة سيعمل على وجود عجز 120 مليار متر مكعب في حصة مياه النيل

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية في مجلس الأمن أنه لايوجد أمام مصر إلا حماية وصون حقوقها في حالة وجود تهديد وجودي مثل ما يحدث من سد النهضة والذي تستمر إثيوبيا في الملء الثاني دون التوصل إلي اتفاق مع دولتي المصب.

وقال شكري خلال جلسة سد النهضة المنعقدة الآن في مجلس الأمن: نعلن فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ومصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل والذي يمثل أهمية كبري لمصر والسودان.

وأضاف شكري أن مصر ستبذل جميع الجهود للحفاظ على السلم والأمن الأفريقي، مطالبا مجلس الأمن بتبني مشروع تونس ونطالب المجلس بفرض تسوين ما على الأطراف المشاركة في الخلاف لسد النهضة.

وأشار إلي أن سد النهضة سيعمل على وجود عجز 120 مليار متر مكعب في حصة مياه النيل لمصر والتي ستؤثر على مياه الشرب والزراعة ونهيب بأعضاء مجلس الأمن النظر إلي القضية بشكل أكبر دون النظر إليها منظور ضيق.