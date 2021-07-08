سيـــاســة

شكري أمام مجلس الأمن: نعلن فشل مفاوضات سد النهضة ومصر ستحمي حقها في مياه النيل

سد النهضة سيعمل على وجود عجز 120 مليار متر مكعب في حصة مياه النيل
محمد مجدي 11:16 م, الخميس, 8 يوليو 21 11:16 م, الخميس, 8 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية في مجلس الأمن أنه لايوجد أمام مصر إلا حماية وصون حقوقها في حالة وجود تهديد وجودي مثل ما يحدث من سد النهضة والذي تستمر إثيوبيا في الملء الثاني دون التوصل إلي اتفاق مع دولتي المصب.

وقال شكري خلال جلسة سد النهضة المنعقدة الآن في مجلس الأمن: نعلن فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ومصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل والذي يمثل أهمية كبري لمصر والسودان.

اقرأ أيضا  مصر تساهم فى السيطرة على حرائق غابات قبرص 

وأضاف شكري أن مصر ستبذل جميع الجهود للحفاظ على السلم والأمن الأفريقي، مطالبا مجلس الأمن بتبني مشروع تونس ونطالب المجلس بفرض تسوين ما على الأطراف المشاركة في الخلاف لسد النهضة.

وأشار إلي أن سد النهضة سيعمل على وجود عجز 120 مليار متر مكعب في حصة مياه النيل لمصر والتي ستؤثر على مياه الشرب والزراعة ونهيب بأعضاء مجلس الأمن النظر إلي القضية بشكل أكبر دون النظر إليها منظور ضيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية أمام مجلس الأمن: مازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا المتعنت

محمد مجدي 11:28 م, الخميس, 8 يوليو 21

وزير الخارجية في مجلس الأمن: مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة

محمد مجدي 11:03 م, الخميس, 8 يوليو 21

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: مواصلة ملء سد النهضة تفاقم التوترات في منطقة هشة الاستقرار

المال - خاص 10:46 م, الخميس, 8 يوليو 21

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: ندعو أطراف أزمة سد النهضة للامتناع عن أي إجراءات تقوض المفاوضات

المال - خاص 10:31 م, الخميس, 8 يوليو 21

ممثل روسيا في مجلس الأمن: قلقون من الخطابات التهديدية بين أطراف أزمة سد النهضة

محمد مجدي 10:26 م, الخميس, 8 يوليو 21

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: يجب تفادي التهديد والتلويح باستخدام القوة لحل أزمة سد النهضة

المال - خاص 10:20 م, الخميس, 8 يوليو 21