شكرى يقترح مشاركة البنك الدولي كطرف في أزمة سد النهضة

خالد بدر الدين أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري اقترح خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له "رأي محايد وفاصل" في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.وتضم اللجنة مسئولين من مصر

خالد بدر الدين



أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري اقترح خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له “رأي محايد وفاصل” في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.

وتضم اللجنة مسئولين من مصر وإثيوبيا والسودان، ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وقالت الخارجية في بيان إن شكري “أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.

وأضافت أن مصر “تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية”.

وتابعت “مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة”.

وذكر البيان أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.

وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

وذكرت وكالة رويترز إن حكومة مصر أعلنت في نوفمبر الماضى إنها قبلت التقرير الأولى الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري لكن تحفظت عليه إثيوبيا والسودان.

وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال البناء قبل إجراء الدراسات الفنية ومن المقرر أن يكتمل بناء السد القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية العام المقبل.